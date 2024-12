Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: gli italiani cercano la rimonta nella seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0012.49 Questa la classifica della prima:1. AMIEZ Steven FRA 47.44 +14.512. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 47.76 +0.323. FELLER Manuel AUT 48.10 +0.664. HAUGAN Timon NOR 48.26 +0.825. MCGRATH Atle Lie NOR 48.27 +0.836. MEILLARD Loic SUI 48.30 +0.867. STRASSER Linus GER 48.57 +1.138. POPOV Albert BUL 48.75 +1.319. RYDING Dave GBR 48.94 +1.5010. SCHWARZ Marco AUT 49.17 +1.7311. ZUBCIC Filip CRO 49.23 +1.7911. RASCHNER Dominik AUT 49.23 +1.7913. GSTREIN Fabio AUT 49.27 +1.8314. NEF Tanguy SUI 49.38 +1.9415. HALLBERG Eduard FIN 49.39 +1.9516. AERNI Luca SUI 49.48 +2.0417. VINATZER Alex ITA 49.49 +2.0517. KOLEGA Samuel CRO 49.49 +2.0519. STROLZ Johannes AUT 49.