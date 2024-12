Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Francia e Norvegia per la vittoria, Italia in lotta per la top ten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 11.3015.25 STREPITOSO SOERUM! Zero fulmineo, pressione inflitta a Jacquelin che commette due errori ed esce dal poligono con 18? di ritardo dal norvegese.15.24 Tutto pronto per lo svolgimento della sessione di tiro a terra.15.23 L’cambia in 12ma posizione a 3’13” dalla testa. Tommaso Giacomel può riportare l’in top ten con un’ultima frazione incisiva.15.21 Intanto Jacquelin deve sistemare qualche regolazione sullo scarpone destro, ed è costretto quasi ad accovacciarsi sulle ginocchia.15.19 Slovenia, Repubblica Ceca, Germania e Stati Uniti sono racchiuse nel giro di 20? al termine del terzo giro, anche la Svezia non è lontana dal podio.15.18 Cambiano insieme Johannes Boe e Perrot: adesso toccherà a Soerum e Jacquelin darsi battaglia per decretare chi traconquisterà questa gara.