Liberoquotidiano.it - "Le si inceppa la lingua...": Giorgia Meloni irride Elly Schlein, colpo da ko tecnico

Leggi su Liberoquotidiano.it

Da Maurizio Landini aha dato spettacolo ad Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia al Circo Massimo. Il presidente del Consiglio, da buon padrone di casa, ha chiuso l'evento che ha visto sul palco grandi personalità del mondo della politica, come Javier Milei e Giuseppe Conte. "Capiamo la difficoltà del segretario generale della Cgil Maurizio Landini che è costretto ad alzare i toni perché i suoi argomenti sono deboli e anche perché non può dire la verità che gli scioperi non li fa per aiutare i lavoratori ma la sinistra solo che da parecchio tempo chi aiuta la sinistra non aiuta i lavoratori". E ancora, ha sottolineato come Landini con il suo "incitamento alla rivolta sociale" ha usato "toni che non hanno precedenti nella storia sindacale italiano, se li avessimo utilizzati noi sarebbero arrivati i caschi blu dell'Onu".