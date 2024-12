Gamberorosso.it - In un piccolo comune della Sardegna c'è un pane che diventa pasta

Quello che vedete nella fotografia non è un piatto di. Si chiama su zichi e potete trovarlo praticamente in ogni panificio e ristorante di Bonorva, unin provincia di Sassari. Si tratta di undalla forma circolare a due sfoglie, una sorta di spianata gonfia che può essere prodotta in versione morbida o croccante. Il bello è che può essere cotto una seconda volta ed è in grado di mantenere una consistenza straordinaria, sostituendo in modo eccellente un piatto di.credit Instagram @suzichisuzichiCome nasce ilzichi di BonorvaAcqua, sale, farina di grano duro e lievito naturale. Si fa così ilzichi di Bonorva, anche se anticamente si prediligevano due ingredienti ben precisi: su trigu biancu bonorvesu, un grano autoctono ormai in disuso, e su fremmentalzu, praticamente un pezzo diconservato da una panificazione precedente.