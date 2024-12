Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Un oggi alla volta, Domenica 15 Dicembre 2024

15sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Un, un dramedy romantico con Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa. Marco, un ragazzo di diciannove anni che si appresta ad affrontare l’esame di maturità, vive una vita tranquilla e senza troppe complicazioni fino al giorno in cui, per un errore, memorizza un numero di telefono sbagliato. Questo piccolo incidente lo porta a conoscere Aria, una ragazza che combatte ogni giorno contro una malattia degenerativa. I due giovani si trovano uniti in un viaggio inaspettato che li porterà a scoprire non solo l’amore, ma anche il valore del coraggio e della resilienza di fronte alle sfide della vita.