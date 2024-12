Quotidiano.net - Così Lermontov mi ha cambiato

Un libro prezioso: tre racconti e due testi teatrali dello scrittore russo Michail Jur’evi?, origini scozzesi (Learmonth), nato a Mosca nel 1814 e morto in duello nel 1841, dunque a 27 anni, età tristemente mitica (Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Amy Winehouse, per citarne alcuni). La raccolta si intitola La Principessa Ligovskaja, e contiene i racconti: La Principessa Ligovskaja, Vadim (questi due rigorosamente incompiuti), Ascik-Kerib (la storia leggendaria di un musico turco assai povero e del suo sogno d’amore), e i testi per teatro, Menschen und Leidenschaften (Persone e passioni), e Due fratelli. Le prime edizioni italiane della fine degli anni Quaranta sono dell’editore Gherardo Casini, che continua a pubblicarlo fino agli anni Sessanta, poi i primi anni Ottanta viene ripreso da Edipem edizioni e successivamente dalla De Agostini, nella famosa collana “Capolavori della narrativa”.