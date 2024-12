Oasport.it - Benedetta Pilato, ancora un legno come alle Olimpiadi: podio sfiorato nei 50 rana

un quarto posto. Il 2024 disi chiude così.era accaduto nella finale olimpica dei 100femminiledi Parigi, lo stesso risultato è arrivato nell’atto conclusivo dei 50 nei Mondiali di nuoto in vasca corta.Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), la pugliese non è riuscita a conquistare una medaglia che tanto avrebbe desiderato, anche per cancellare la brutta prestazione nelle batterie dei 100 metri del secondo giorno in questi campionati. Una gara, comunque, di ottimo livello per Benny che però avrebbe dovuto abbattere il muro dei 29? e avvicinare il suo primato italiano di 28.81, che attualmente èil record mondiale giovanile.Bella la partenza dell’azzurra, seconda al tocco dei 25 metri, ma poi nella virata è mancata quella rapidità che le è costata la top-3.