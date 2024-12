Volley Superlega 2024 25 | prima storica vittoria per Grottazzolina 3-0 sul campo di Monza

Leggi su Sportface.it

per la Yuasa Batterynell’anticipo della dodicesima giornata della/2025 dimaschile. La formazione marchigiana si è infatti sbloccata dopo 11 ko in altrettante partite, battendo a domicilio la MINT Verocon il punteggio di 3-0 (25-22, 26-24, 25-21). In quello che a sorpresa è stato una sorta di scontro di salvezza a causa dello scarso rendimento dei brianzoli, finalisti lo scorso anno ma attualmente penultimi con sole tre vittorie, è emersa a sorpresa la voglia di vincere di, che finalmente è riuscita a togliere lo zero dalla propria casella dei successi nellagiornata del girone di ritorno.Migliore inper la formazione guidata da Massimiliano Ortenzi è il serbo Dusan Petkovic, che chiude con 18 punti a fine gara, mentre il bulgaro Georgi Tatarova ne aggiunge 11, così come Michele Fedrizzi.