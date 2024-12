Quifinanza.it - Tra le tendenze Natale 2024 dominano le bollicine: vendute 355 milioni di bottiglie

Leitaliane sono pronte a brillare anche durante le festività natalizie del, con un record di 355distappate trae Capodanno, è previsto un incremento delle vendite del 7% quest’anno.Undi successo per leitaliane, tra leper le festivitàSecondo l’Osservatorio del vino Uiv-Ismea, il mercato delleitaliane è destinato a raggiungere una cifra record questo. Tra leprodotte e commercializzate nel, più di 1 miliardo in un solo anno, ben 355sono state acquistate pere Capodanno. In particolare, l’export si prevede supererà i 250di, segnando un aumento del 9% rispetto al 2023.Infatti, secondo l’analisi targata Unione italiana vini e Istituto per i servizi del mercato agricolo alimentare, attraverso l’incrocio di fonti ufficiali, si prevede che trae Capodanno i consumi di sparkling tricolori si concentreranno soprattutto all’estero con 251distappate (+9% sul 2023), mentre in Italia ne sono state acquistate 104(+2% rispetto 2023).