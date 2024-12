Ilgiorno.it - Salva Milano, Sala infuriato: “Abbiamo fatto tutto in trasparenza, sono irritato. Basta distinguo, questa non è lealtà”

, 14 dicembre 2024 – “Nessuno ha mai detto, e io tantomeno, chebene, peròtrasparentemente. Allora a me la cosa che fa incazzare, e sottolineo incazzare, è che il centrosinistra governacittà da 14 anni, e chi oggi fa deirispetto aposizione era con me, era in giunta, era in consiglio. Io non ho visto una persona, in questi anni, alzare la mano e dire che c’è qualcosa che non va. Alloradiventati fenomeni adesso? E allora non va bene. Quando si tratta di condividere un percorso insieme a tutti, alle difficoltà si prendono dei. Non va bene.non è”. Non nasconde la sua amarezza e rabbia il sindaco Giuseppe, all’incontro pubblico di Azione dal tema "Domani", intervenendo sulle polemiche di questi giorni in merito al cosiddetto ‘’.