Universalmovies.it - Return of the Living Dead | In arrivo il remake del celebre cult

Leggi su Universalmovies.it

Con un annuncio a sorpresa avvenuto ieri, ilhorror/comedyof thetornerà al cinema con la più classica delle operazioni.Nella giornata di ieri, infatti, laMedia di Steve Wolsh ha annunciato per Natale 2025 l’in sala di una sorta di/sequel diof the, lahorror/comedy del 1985 nata come sequel “non autorizzato” deldi George A. Romero “Night of the”. L’annuncio è stato tra l’altro accompagnato da un brevissimo teaser di presentazione che offre un piccolo assaggio delle atmosfere che presumibilmente verranno sviluppate per il film.of theIl Teaser Attraverso una nota rilasciata al the Hollywood Reporter, il nuovo film viene descritto NON come un reboot dell’originale, ma bensì come un nuovo episodio delfranchise horror/comedy avviato nel 1985 da Dan O’Bannon.