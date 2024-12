Viterbotoday.it - Natale al teatro san Leonardo di Viterbo: il programma completo

Leggi su Viterbotoday.it

Ilsansi prepara a festeggiare ilcon unazione straordinaria, pensata per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Una rassegna ricca e variegata che spazia dalla musica al, passando per la magia e la danza, per accompagnare il pubblico durante le festività.