Mercatini Prosa al Donizetti omaggio a Morricone e mostre | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccanoe Villaggi di Natale, lo spettacolo “I ragazzi irresistibili” al Teatroper la Stagione di, l’al Centro Congressi sabato sera,e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 14 e domenica 15 dicembre.BERGAMOSABATO 14 DICEMBRE– Alla Fiera di Bergamo dicembre di giochi: nuovo evento dedicato a bambini e famiglie– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di Natale”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babbo Natale in Piazza Vittorio Veneto– Mercatino dell’usato a Borgo Palazzo– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Ròba scambiada, l?nga dürada: swap party, merenda e laboratorio per famiglie– Al Teatro don Palazzolo in scena “Seggioline”– “Musiche da Oscar –” al Centro Congressi– Alessandro Grazioli presenta il suo libro “La politica gentile”– Teatro, al via lacon Umberto Orsini e Franco Branciaroli– “Gran galà dei bambini”, musica e solidarietà in Seminario– Sagra romana al Piazzale degli AlpiniDOMENICA 15 DICEMBRE– Alla Fiera di Bergamo dicembre di giochi: nuovo evento dedicato a bambini e famiglie– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di Natale”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babbo Natale in Piazza Vittorio Veneto– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Teatro, al via lacon Umberto Orsini e Franco Branciaroli– “Una domenica da fiaba – Sul vecchio ciliegio” allo Spazio Caverna– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– A Loreto in scena “Una valigia sotto l’albero”– Sagra romana al Piazzale degli Alpini