Maxime Mbanda, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello

è undel.Lo ha annunciato TvBlog dopo che il promo televisivo della nuova puntata delaveva lanciato l’indiscrezione di una sorpresa. “Nella casa delle emozioni non ci sono certezze e i colpi di scena non sono certo finiti” – si sente nel promo – “Stefania Orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la porta rossa e non saranno sole“. Saranno infatti accompagnate da.Ma chi è lui? Oltre 106 kg di muscoli,è un giocatore di rugby e nel 2016 ha debuttato nella nazionale maschile italiana in un match contro gli Stati Uniti. In seguito al suo servizio volontario per la Croce Gialla di Parma durante il lockdown, Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere Al Merito Della Repubblica. È nato a Roma nel 1993 da madre italiana e padre congolese.