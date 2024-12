Sport.quotidiano.net - Forlì-San Marino: sfida decisiva al Morgagni per il primato in classifica

Il lanciatissimodi mister Alessandro Miramari gioca domani (14.30) l’ultimo match casalingo del 2024 ospitando allo stadioil San. Nella partita coi biancoazzurri del Titano i biancorossi sono chiamati a portare a cinque il filotto di successi, dopo le vittorie a suon di gol ai danni di Sasso Marconi, Tuttocuoio, Piacenza e Pistoiese. Dodici punti che hanno consentito ai galletti di effettuare il controsorpasso sul Ravenna e di agganciare in testa allal’ex lepre solitaria Tau Altopascio. Il match di domani, tra l’altro, riveste un’importanza maggiore tenendo conto che in contemporanea si giocherà un Lentigione-Ravenna, due delle più dirette inseguitrici. Il Sansbarca adopo tre incontri nei quali ha conquistato un solo punto, col magro 0-0 casalingo col fanalino Sammaurese, portato a casa nel mezzo ai due ko subiti in casa di Pistoiese (1-0) e Imolese (2-1).