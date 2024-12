Ilfattoquotidiano.it - “Ferie e permessi si maturano anche nelle ore di cassa integrazione ordinaria”: la sentenza del Tribunale di Ascoli

sidurante i periodi dia orario ridotto. È quanto ha stabilito ildiPiceno accogliendo il ricorso presentato di sei lavoratori nei confronti della loro azienda che, dopo averli messi in cigo per il Covid tra il marzo 2020 e il gennaio 2021, avevo omesso di calcolareper i giorni in cui gli operai erano costretti a casa. A prescindere dai giorni di effettiva prestazione lavorativa – ha stabilito laemessa dal giudice del lavoro Giovanni Iannelli – ai dipendenti vanno riconosciute entrambe.Nel giudicare il ricorso degli operai, supportati dalla segreteria provinciale Fiom Cgil diPiceno guidata da Alessandro Pompei, ilha richiamato una pronuncia dellazione civile risalente al 1986 che stabiliva come il diritto al godimento delle“non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione alla situazione di lavoratori inad orario ridotto”, pertanto “per l’attività lavorativa, ancorché in tutto od in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo diretribuite, quale contrattualmente previsto” e “il relativo importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata, mentre è a carico dellaper la parte corrispondente alla riduzione di orario”.