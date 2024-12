Faceva spogliare e poi filmava di nascosto le sue pazienti anche quelle minorenni Nei guai radiologo della Asl di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

E’ stato arrestato e condotto in carcere dagli agentiSquadra Mobile di il tecnicoal lavoro presso la ASL di, condannato per i reati di violenza sessuale aggravata commessa in danno di più persone, pornografia minorile, esercizio abusivo di una professione ed interferenza illecita nella vita privata. La sentenzadefinitiva emessa dalla Corte di Appello di Roma ha condannato l’uomo a 4 anni ed un mese di carcere; sottraendo a questo periodo quanto già scontato i domiciliari, restano 2 anni e 12 giorni.La vicenda giudiziaria dell’operatore sanitario parte nel dicembre del 2020, dopo la testimonianza di una ragazza, minorenne, che doveva sottoporsi ad un esame radiologico presso il Poliambulatorio Distretto 2ASL di, in largo Celli. Secondo la testimonianzagiovane, l’uomo si presentava come medico, e dopo averla fattae restare solo con le mutandine, la toccava in prossimità del pube e dei seni.