Liberoquotidiano.it - "Concorrenti famosi". Affari Tuoi, colpaccio di Stefano De Martino: chi fa giocare

Non solo persone comuni.ospiterà alcuni personaggicome. Accadrà nella puntata del 6 gennaio, giorno dell'estrazione della Lotteria Italia. Per quell'occasioneDeandrà in onda, come sempre, ma con una piccola variazione: i. Per ora non sono stati svelati tutti i nomi ma una buona parte si. Si inizia con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina. Il quartetto di Stasera tutto è possibile, programma condotto dallo stesso Desu Rai 2. Ma non sono finiti qui i personaggi, troveremo l'attrice Pilar Fogliati, Mara Maionchi, Christian De Sica. Con ogni probabilità, anche quest'anno la serata inizierà con una partita classica che vedràil concorrente rappresentante la regione sorteggiata.