Come sarà la nuova Siria di al-Jolani tra Turchia, Qatar e rischio Isis

Il ruolo che lae il suo alleatoavranno sul futuro dellaè sempre più chiaro. Dopo aver sostenuto i ribelli del regime di Bashar al-Assad, hanno mediato con Israele e Russia per la fuga del dittatore e la messa in sicurezza delle forze russe, che in queste ore si muovono lentamente incolonnate verso la costana. Ma il sostegno di, da sempre sponsor dei Fratelli musulmani e di tutta la galassia islamista in Medio Oriente, consentirà alle fazioni jihadiste di diventare partiti politici in grado di governare un Paese?Il gruppo armatono di Ha’yat Tahrir al-Sham, guidato da Ahmed al-Sharaa, notoAbu Mohammed al-, ora governatore dell’amministrazione di Damasco, ha bisogno di vedere il suo nome rimosso dalla lista dei gruppi terroristi degli Stati Uniti per poter andare avanti.