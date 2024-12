Quotidiano.net - Bollette gas in Italia: risparmio previsto per l'inverno 2024/2025

Pur in presenza di una certa instabilità sul fronte delle quotazioni dell'energia legata a fattori puramente stagionali, i mesi invernalinon rappresenteranno una stangata sulledel gas deglini. È quanto stima il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) di Assoutenti, che ha analizzato le tariffe dell'energia in vigore due anni fa e i prezzi del gas sui mercati internazionali. A dicembre 2022 le quotazioni del gas raggiunsero i 135 euro/MWh nella prima parte del mese per poi attestarsi a una media mensile stimata da Arera in 116,6 euro/MWh. Oggi il gas viene quotato a 42,85 euro al megawattora, con un deprezzamento del 63,2% rispetto a due anni fa. Una differenza che si riflette in modo diretto sulle tariffe praticate in bolletta agli utenti: a dicembre 2022, e nonostante il taglio dell'Iva al 5% disposto dal Governo in relazione all'emergenza energia, il prezzo del gas nel mercato tutelato era pari a 150,95 centesimi di euro per metro cubo.