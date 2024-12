Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 14 dicembre: George Weah ed altre ricorrenze

14edSono i giorni del centenario del Milan. Lui era arrivato a Milanello quattro anni prima, centrando subito lo scudetto. Ne ha vinti due di tricolori. Nei campionati in maglia rossonero ha messo a segno 46 reti. La più bella? ‘Quella’ cavalcata contro il Verona mise in secondo piano un’altra perla, quella nell’Olimpico biancoceleste del 3’95. Il 14del 1999,giovò l’ultima partita con la maglia del Diavolo (in Coppa Italia contro l’Atalanta).Quel dì festeggiava settantacinque anni Giuseppe Persi, 13 presenze in Serie A con la Triestina e 128 nel campionato cadetto tra Treviso e Genoa.è il decimo anniversario dalla scomparsa di Ezio Galbiati, 69 partite nel massimo campionato con l’Atalanta e 24 in B tra Palermo e Reggiana.