Anteprima24.it - Truffe on line e Spoofing per oltre 5mila euro: i Carabinieri denunciano 5 persone

Tempo di lettura: 3 minutiDistinte attività investigative, ma medesimi modus operandi e stessa astuzia criminale.E’ questo il quadro investigativo che si dea a valle delle indagini condotte daidella Compagnia di Mirabella Eclano, attività che hanno permesso di smascherare gli autori di trecommesse ai danni di alcuni cittadini residenti in provincia.Sempre più utilizzata, infatti, è la tecnica del c.d. “”, che consiste nel trarre in inganno la vittima mediante l’invio di finti messaggi che fanno credere al malcapitato di parlare con un congiunto (di solito il figlio o la figlia) che si trova in difficoltà e che ha impellente bisogno di un bonifico che di solito è di poco inferiore ai mille.E’ questa la trappola nella quale sono stati catturati due uomini che, frastornati dalle fantomatiche situazioni di pericolo prospettate, sono stati convinti o ad effettuare bonifici oppure a rivelare le credenziali del proprio conto corrente.