Tempi lunghi e costi un milione di lombardi rinuncia a curarsi | anziani e famiglie in grande difficoltà

Brescia – Dalla sanità per tutti alla sanità per censo. Una sintesi estrema, ma questo è il trend preoccupante che traspare dalle statistiche e, ancor di più, dall’esperienza quotidiana di chi ha un osservatorio diretto sulle povertà. Le statistiche, innanzitutto: secondo l’ultimo rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia pubblicato a Novembre 20241 da Caritas Italiana, sono in aumento i cittadini che hanno dovutore a prestazioni sanitarie ritenute necessarie a causa di problemi economici o problemi di accesso legati alle liste di attesa: dal 7% nel 2022 si passa al 7,6% nel 2023 (circa 4,5 milioni di persone). Numeri che sono in linea con quelli pubblicati dall’Istat, che vedono laa a metà classifica (undicesima) per numero di cittadini cheno alle cure, circa il 7,2%, in netto aumento rispetto al 5,4% del 2018 e al 6,8% del 2022.