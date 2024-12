Mondiali Italia da personalità e carattere nella 4×200 stile maschile | è bronzo a Budapest

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 dicembre 2024 – Arriva la terza e ultima medaglia della quarta giornata di gare per l’. Gli Azzurri dellaliberosalgono sul terzo gradino del podio e fanno sei in bacheca per la Nazionale di Nuoto aidi.Una prova straordinaria per il Team composto da Filippo Megli, Manuel Frigo, Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio, che fanno il nuovo recordno con 6’47”51.Dopo l’oro della squadra mista della 4×50, ecco un alloro ancora targato ‘squadra’ per l’alla Duna Arena.Il podio della gara – Fonte federnuoto.itUSA 6’40”51 RMPrecedente USA 6’44”12 (Melbourne, 16/12/2022)Australia 6’45”546’47”51 RIcon Filippo Megli 1’42”26, Manuel Frigo 1’42”15, Carlos D’Ambrosio 1’41”48, Alberto Razzetti 1’41”62Precedente 6’49”63 (Melbourne, 16/12/2022 con Ciampi, Ceccon, Razzetti, Conte Bonin) Foto Andrea Staccioli/DBMilfaroonline.