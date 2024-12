Lapresse.it - Mondiali di nuoto in vasca corta, oro Italia 4×50 sl mista

L’conquista il primo successo aidiin, in svolgimento a Budapest.diin, i cronoNellastile libero, il quartetto azzurro composto da Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Sara Curtis si è aggiudicato l’oro precedendo in finale, con il crono di 1’28?50, il Canada, argento con 1’28?60, e la Polonia, bronzo con 1’28?80. Questi i parziali degli azzurri: Deplano 20?80, Miressi 21?01, Di Pietro 23?35, Curtis 23?34. ? È L’ORA DELL’ORO CON LASTILE LIBERO!? Prima medaglia iridata per la staffettastile libero, argento continentale a Otopeni 2023. È il primo oro azzurro in questi campionati?? @WorldAquatics #Azzurri ##Swimming #AQUABudapest2024 pic.twitter.com/YpDy16y7hu— Feder(@FINOfficial) December 13, 2024