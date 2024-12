Mondiali di Nuoto gli Azzurri volano in finale | 4×50 stile mista e 4×200 maschile sognano la medaglia

Leggi su Ilfaroonline.it

Budapest, 13 dicembre 2024 – Splendida la batteria del mattino per la staffettaliberodella Nazionale Italiana di, aiin Vasca Corta. La squadra composta da Leonardo Deplano (21?08), Lorenzo Zazzeri (21?25), Silvia Di Pietro (23”71) e Sara Curtis (23”42) stacca il pass per ladi oggi pomeriggio con il crono complessivo di 1’29?46.Sogna laanche la staffettalibero. Il Team composto da Filippo Megli (1’42”95), Manuel Frigo (1’42”86), Davide Dalla Costa (1’43”89) e Alessandro Ragaini (1’43”19) vola incon il tempo complessivo di 6’53?89. Come riporta feder.it, indovrebbero entrare Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio.C’è grande attesa anche per Simona Quadarella nei suoi 1500libero dei grandi successi.