Calciomercato.it - Magia di Adams da centrocampo: il Torino regola l’Empoli e scaccia gli incubi

Gli uomini di Vanoli si impongono al ‘Castellani’ grazie al sigillo dell’attaccante e conquistano tre punti molto importantion fire. Grazie a un gol da cineteca del suo punto di riferimento offensivo, ilsi impone ai danni del, conquistando una vittoria di nevralgica importanza per la propria classifica.dida: ile ritorna al successo (LaPresse) – Calciomercato.itLa partita del ‘Castellani’ si accende qualche giro di lancetta dopo il fischio d’inizio. Nei primi venti minuti sono i padroni di casa ad avere le migliori chances per passare in vantaggio. Ismajli segna ma il gol del difensore è annullato per una carica ai danni di Milinkovic Savic; prima Colombo e poi Anjorin ci provano, ma riescono soltanto a sfiorare il bersaglio grosso.