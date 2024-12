Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: dalle 12:30 gli ottavi maschili. Deromedis ci riprova! Tre gli azzurri impegnati

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:10 Ricordiamo che, nella giornata di ieri, si è aperta la Coppa del Mondo con una vittoria azzurra! Simoneè stato infatti in grado di imporsi nella big final, mettendosi dietro sinprime battute i rivali e prevalendo sul tedesco Wilmsmann al PF.11:30 Ecco le batterie: si parte con la gara maschile alle 12:30, per poi proseguire12:55 con quella femminile, che parte dai quarti!DI FINALE12:30)Florian Wilmsmann (GER)Ryo Sugai (JPN)Romain Mari (FRA)Jared Schmit (CAN)Niklas Bachsleitner (GER)Terence Tchinavorian (FRA)Marc Bischofberger (SUI)Romain Detraz (SUI)Erik Mobaerg (SWE)Reece Howden (CAN)Jonas Bachl (GER)Evan Klufts (FRA)Adam Kappacher (AUT)Tyler Wallasch (USA)Elliott Baralo (SWE)Fradrik Nilsson (SWE)SIMONE(ITA)Kristofor Mahler (CAN)Youri Duplessis Kergomard (FRA)Christoph Danksagmueller (AUT)Alex Fiva (SUI)Johannes Rohrweck (AUT)Carson Cook (CAN)Satoshi Furuno (JPN)Johannes Aujerski (AUT)Melvin Tchinavorian (FRA)Tobias Baur (SUI)FEDERICO TOMASONI (ITA)Kevin Drury (CAN)Tim Hronek (GER)Alexix Jay (FRADaniel Paulus (CZE)QUARTI DI FINALE FEMMINILI (12:55)Sandra Naeslund (SWE)Marielle Berger Sabbatel (FRA)Jade Grillet Aubert (FRA)Abby Mcewen (CAN)Daniela Maier (GER)JOLE GALLI (ITA)Mylene Ballet Baz (FRA)Saskja Lack (SUI)Marielle Thompson (CAN)Hannah Schmidt (CAN)Talina Gantebein (SUI)Lin Nakanishi (JPN)India Sherret (CAN)Fanny Smith (SUI)Anouck Errard (FRA)Luisa Klapprot (GER)Buongiorno e benvenuti allatestuale della seconda gara stagionale della Coppa del Mondo di