Kiev | Attacco russo sui siti energetici presa di mira la rete elettrica Allerta antiaerea in tutta l’Ucraina

“Il nemico continua il suo terrore“. L’allarme viene lanciato via Facebook dal ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko, che riferisce di un massiccioaereo dei russi contro, che ha coinvolto decine di missili da crociera – inclusi missili balistici Kinzhal – e droni e preso die la. Halushchenko ha aggiunto che gli addetti stanno facendo tutto il necessario per “ridurre al minimo le conseguenze negative per il sistema energetico”. Intanto in tutte le regioni delè stato dichiarato l’allarme antiaereo: il Kyiv Independent segnala esplosioni in più regioni ucraine durante gli attacchi aerei russi. La difesa aerea è entrata in azione nell’oblast di, ha affermato l’amministrazione regionale. Sono state segnalate esplosioni anche negli oblast di Odessa, Vinnytsia e Cherkasy.