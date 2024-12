Ilfattoquotidiano.it - Interdetti tre professori del Conservatorio di Milano, il gip: “Quadro desolante”. L’accusa: “Denaro e regali per l’ammissione”

Un “” di favoritismi, in cambio di, affinché i candidati potessero entrare nella scuola di canto deldiGiuseppe Verdi. Il giudice per le indagini preliminari di, Alessandra Di Fazio,. ha disposto l’interdizione dagli uffici pubblici e privati per un anno per tre insegnanti accusati, a vario titolo, di corruzione, induzione indebita e falso nell’inchiesta su un giro di presunte tangenti che sarebbero state pagate da studenti, in particolare cinesi, per essere ammessi nella prestigiosa scuola musicale milanese. Fatti commessi, secondo, fino al febbraio del 2023. Durante le perquisizioni erano stati trovati 110mila euro.La Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari o in subordine le interdittive. I docenti erano stati interrogati tre giorni fa in via preventiva dalla giudice, come prevedono le nuove norme della riforma Nordio, salvo un quarto professore (anche per lui richiesta di arresto) che si trova all’estero e che sarà interrogato a gennaio.