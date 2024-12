Ilnapolista.it - Il Napoli ha un unico blocco difensivo, Kvara e Politano sono diventati “centrocampisti” (CorSport)

I troppi gol subiti lo scorso anno dalhanno acceso una lampadina nella mente di Antonio Conte, che alla sua presentazione disse già che la squadra doveva necessariamente migliorare in difesa. E ad oggi i risultati si vedono.sul podio d’Europa per il minor numero di gol subitiScrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:La difesa delè solida, regge e ha subito due gol in meno rispetto a quelli che avrebbe potuto rimediare leggendo i dati. Le reti incassateappena dieci, la miglior difesa della Serie A con Fiorentina e Juventus ma anche sul podio in Europa nei top cinque campionati (10anche i gol al passivo del Bayern, ma dopo tredici giornate). Rispetto ai pericoli corsi, alle opportunità costruite dalle rivali, la squadra di Conte ha saputo reagire, ha retto l’urto e ha evitato che le probabilità di un’azione insidiosa si convertissero effettivamente in gol.