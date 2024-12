Anteprima24.it - Ieri in Campania: bimbo colto da malore salvato dai carabinieri. A Caserta confiscati 60 milioni ad un imprenditore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 11 dicembre 2024. Avellino – L’aria di Natale ormai si respira in ogni angolo, non certo per il freddo pungente di questi giorni, ma perchè luci, colori e sapori tipici del periodo considerato come il più suggestivo dell’anno, hanno ormai invaso case e strade dopo l’aperitivo di Novembre. Per il Capodanno, Avellino si concentrerà su un pubblico più giovane ed ha scelto Coez per il Concertone che torna nella location di Corso Vittorio Emanuele, all’altezza della Villa comunale, nella notte del 31 dicembre. (LEGGI QUI)Benevento – Il ponte San Nicola riaprirà al traffico, a doppio senso di marcia e ad esclusione dei veicoli che superano 3,5 t, sabato 14 dicembre, dalle 7 del mattino, è quanto dispone l’ordinanza dirigenziale del Servizio Traffico del Comune.