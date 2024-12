Metropolitanmagazine.it - Gli influencer “scroccano” regali? Il free gifting in polemica

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: è questa la nuova moda spopolata sul web. Regalare prodotti agliper ottenere pubblicità in cambio. Il popolo del web non la prende molto bene e scoppiano polemiche sulla nuova strategia di marketing diffusa sui social network., cos’è la pratica marketingcon montagne diNon è da poco che si parla del fenomeno del. Probabilmente meno conosciuto con questo nome, ma da molto dibattuto. Sin da quando le imprese produttrici sono sbarcate anche sulle piattaforme digitali, il mondo pubblicitario ha subito una grande evoluzione. Si è passati dalla classica pubblicità “distante” fatta in tv, ad una interattiva e ravvicinata.Quando sui social si entra a contatto con un contenuto sponsorizzato, si ha di fronte un tipo di pubblicità diversa.