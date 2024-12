Agi.it - Edoardo Bove è stato dimesso dall'ospedale di Firenze

AGI -ha lasciato nel pomeriggio l'Careggi di, 12 giorni dopo il ricovero d'urgenza a seguito del grave malore in campo sofferto durante Fiorentina-Inter. Al centrocampista viola èimpiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile. A quanto filtrasi recherà domani al Viola Park a salutare i compagni prima della sfida con il Bologna. A prescindere dal suo futuro calcistico, visto che è arrivato ad agosto scorso alla Fiorentina con la formula del prestito,rimarrà sotto contratto con il club viola fino a giugno 2025. Nel frattempo si aspettano i risultati dei molti esami ai quali èsottoposto in questi giorni, in particolare per capire se il problema che ha colpito l'atleta sia di natura genetica oppure infiammatoria, conseguente a un'infezione che ha provocato una miocardite.