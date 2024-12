Ilnapolista.it - Dustin Brown: «Per andare in bagno mio padre mi dava una torcia, la carta igienica e un machete»

ha compiuto 40 anni da una settimana. Sta per smettere di giocare. E’ un mito del tennis fuori dagli schemi: tedesco, poi giamaicano, dinoccolato, di colore, rasta, ultimo profeta del serve and volley suicida. Uno nato in Germania e cresciuto sulle montagne della Giamaica. “Non ero tedesco in Germania. E in Giamaica ero il ragazzino tedesco”. Uno così. Nel 2016 è arrivato al 64esimo posto nella classifica mondiale. Ha battuto Nadal a Wimbledon e così entrato nella storia. La Süddeutsche Zeitung l’ha intervistato“Sono in pace con me stesso, è una bella sensazione. L’Australian Open sarà il mio ultimo torneo. Non ho problemi a lasciarmi. Per me il cerchio si è già chiuso. Sono malinconico, ovviamente, ma anche grato di aver potuto vivere così tanti bei momenti. Mioera originario di Montego Bay.