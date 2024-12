Banca del Fucino e Fondazione Museo Shoah insieme per promuovere lettura

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) –delè al fianco delladella, per la terza edizione del Social Book Club A.S. 2024/2025, un progetto interattivo di invito allarivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori.Dopo il successo della prima e seconda edizione, quest’anno il progetto si rinnova con l’apertura di un suo canale TikTok dedicato (@socialbookclubfms), in cui i giovani lettori sono invitati a commentare in forma critica i libri che hanno suscitato maggiormente il loro interesse. Lo scopo dell’iniziativa ideata dalladellaè quello di incentivare gli studenti al piacere dellacreando comunità virtuali di lettori che possano coinvolgere anche nuovi coetanei.In occasione di questa terza edizione saranno consegnate gratuitamente 5 copie del volume da recensire agli istituti che manifesteranno il desiderio di partecipare al concorso.