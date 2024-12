Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon avvistata a Torre Annunziata da Ciro Solimeno: “Lei è andata a riprenderselo!”, le segnalazioni (Foto)

Leggi su Isaechia.it

Nel corso dell’ultima registrazione diha abbandonato il dating show dopo aver assistito al bacio traDee Gianmarco Steri.Il corteggiatore napoletano, il primo che la tronista ha baciato nella trasmissione di Maria De Filippi, non ha gradito l’inaspettato chiarimento trae Gianmarco e il successivo bacio. Ha così deciso di lasciare lo studio dima, stando a quanto emerso nelle ultime ore, la tronista – ex concorrente di Temptation Island (reality in cui ha partecipato con l’ex Raul Dumitras) – ha raggiunto il corteggiatore a, per paura di perdere definitivamente, si è recata nella città dove vive il corteggiatore per avere un chiarimento con lui. Sono tante, infatti, ledi utenti – persone che vivono a– che hanno avvistato i due insieme.