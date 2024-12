Isaechia.it - Temptation Island, grave lutto per Jenny Guardiano: è morto il papà, il commosso ricordo social

Nelle ultime ore l’ex protagonista di11ha comunicato tramite le sue storie Instagram la scomparsa di suo padre,mente malato.Solo due giorni faaveva risposto ad alcune critiche ricevute in merito ai suoi frequenti viaggi, che la ragazza aveva spiegato essere dovuti non a continue vacanze, bensì al bisogno di assistere il padre malato:viaggio spesso non per vacanza, ma per andare a trovare mio padre molto malato. Ecco perché con Tony mi incontro al rientro da Roma. Purtroppo non sono sempre in vacanza, ma come vi ho spiegato, vi risparmio di vedere cose brutte suie cerco sempre di sdrammatizzare ed essere la prima a distrarsi. Ma questa è la triste realtà. La vita delle persone non è quella che vedere dall’ esterno.Ieri sera, poi, è arrivato il triste annuncio della scomparsa di suo, cheha comunicato ai suoi followers pubblicato prima una foto in sua compagnia con le emoji di un cuore spezzato e di una faccina in lacrime e poi un’altra immagine di loro due insieme con una dedica rivolta proprio al genitore che l’ha dovuta lasciare prematuramente:Papino mio oggi mi hai lasciato.