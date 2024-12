ScioperoTar sospende precettazione Mit

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.07 Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta dire la riduzione a 4 ore dello sciopero generale di domani, decisa dal Ministero dei Trasporti. Dall'ordinanza del Mit, scrive il Tar, "non emergono ragioni che possano sorreggere la disposta". Per il Tribunale amministrativo "i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all'effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione". "Vince la democrazia - il commento dell'organizzatore Usb- Domani sarà bella giornata per la democrazia".