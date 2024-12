Lanazione.it - Sciopero venerdì 13 dicembre, i settori coinvolti in Toscana. Chi si ferma

Firenze, 122024 – Dopo quello del 29 novembre scorso, proclamato da Cgil e Uil, per domani,13, è previsto un nuovogenerale nazionale di 24 ore, questa volta indetto dall'Unione sindacale di base. Il ministro Matteo Salvini, ha firmato la precettazione, riducendo lo stop del settore trasporti a quattro ore, dalle 9 alle 13, che però l'Usb ha annunciato di non volerla rispettare. Comunque vada a finire il braccio di ferro tra il ministro e il sindacato di base, sarà probabilmente un'altra giornata da bollino nero per i pendolari e non solo. Trasporti In attesa di capire come saranno eventualmente rimodulati orari e fasce di garanzia dopo la precettazione del Mit, lodi 24 ore nei trasporti ferroviari inizierà alle 21 di giovedì 12e si concluderà alle 20.