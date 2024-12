Sabrina Salerno tumore | confessione dolorosa sulla morte

Leggi su Tvpertutti.it

ha condiviso la sua battaglia contro il cancro al seno. La showgirl, oggi 56enne, ha rivelato come ha affrontato il momento più difficile della sua vita, raccontando il percorso che l'ha portata dall'operazione alla radioterapia, con una forza d'animo che sta ispirando i suoi fan. La diagnosi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. A settembre scorso,ha scoperto di avere un carcinoma «in situ» alla mammella, una forma dilocalizzata che, se presa in tempo, può essere trattata con successo.Il 18 settembre scorso, è entrata in sala operatoria per sottoporsi a un intervento di quadrantectomia, eseguito dal chirurgo Christian Rizzetto. "Si asporta la parte malata e si puliscono i margini attorno", ha spiegato la showgirl sui social, dove ha scelto di condividere apertamente la sua esperienza per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e dei controlli regolari.