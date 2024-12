Mistermovie.it - Mister Movie | Jude Law progetta il suo addio al cinema

Law, l'attore britannico di 51 anni, ha recentemente condiviso i suoi piani per il futuro riguardanti il suo impegno teatrale.Law e l'ala TeatroEsordito sulle scene nel 1987 con il National Youth Music Theatre, ha ottenuto un riconoscimento mondiale nel 2009 con la sua interpretazione di Amleto al West End. Da allora, ha continuato a portare grandi ruoli a teatro, come Enrico V nella stagione di Michael Grandage al Noel Coward Theatre nel 2013.La passione per il palcoscenicoIntervenuto nella serie "The Actor's Side" di Deadline,Law ha dichiarato di voler concludere la sua carriera di attore proprio sul palcoscenico. Ha spiegato che tornare a teatro rappresenta il suo primo amore e un luogo dove si sente davvero a casa.