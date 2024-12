Ilfattoquotidiano.it - “Manuel Bortuzzo non è mai stato netto nel rifiuto. Il braccialetto elettronico per Lulù Selassié? Scelta sproporzionata”: parla l’avvocato dell’influencer

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Aveva dei comportamenti che potevano lasciar intendere che ci fosse ancora un interesse e che sicuramente hanno avuto una rilevanza nell’indurrea cercarlo”. A dirlo è Niccolò Vecchioni,di Lucrezia Hailé, l’influencer accusata di stalking e minacce ai danni del suo ex fidanzato, il campione paralimpico di nuoto.I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP, nel 2021, e dopo qualche settimana avrebbero cominciato una storia d’amore, poi proseguita anche fuori dagli studi Mediaset. Qualche mese dopo la fine del reality show, però,avrebbe interrotto la relazione con, che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non avrebbe mai accettato la rottura. Tanto che il nuotatore sarebbetormentato dai messaggi che lei gli inviava “procurandogli unod’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità”.