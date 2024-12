Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano ha sistemato la posizione, il cinese a caccia di nuove idee per complicare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:21 Allo stato attuale delle cose, sembrano sempre più probabili gli spareggi di domani.12:20 Ora il Bianco non rischia un granché, resta da vedere secercherà di forzare ulteriormente lache però è fondamentalmente pari.12:19 Subito arriva 24. fxg3 25. hxg3 b4. Quest’ultimo è il piano cheaveva con Db6.12:18 24. Af3, arriva la mossa die segnala la mancata intenzione di cambiare gli Alfieri.12:16attuale. Nella quale forseè alla ricerca di altri sbilanciamenti.##WorldChessChampionshipthreatens’s Queen with 23.Rfd1,takes it to 23..Qb6, forcingto think where to take his vulnerable Bishop: pic.twitter.com/OmugUE0RKC— Chess Gym HQ (@WarCampaigner) December 12,12:13 Anche gli sguardi degli sfidanti s’incrociano.