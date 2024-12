Ilgiorno.it - Linea 7 Biciplan Milano-Paullo: alberi rimossi, tracciato nel mirino

Leggi su Ilgiorno.it

Grande afflusso di pubblico all’assemblea organizzata dal sindaco Andrea Coden e dall’assessora alla Mobilità Paola Baratelli, con la moderazione dell’esperto di Mobilità sostenibile Marco Menichetti, per presentare ai cittadini la Radiale 7 del progetto Cambiodi Città Metropolitana realizzato con i fondi del Pnrr. Il percorso di 17 chilometri, dal costo totale di 16,5 milioni di euro già realizzato al 45%, che da Ponte Lambro attraverserà i Comuni di Peschiera, Pantigliate, Mediglia e, non ha mancato di suscitare polemiche degli ambientalisti a causa degliabbattuti, con l’organizzazione di un flash mob di protesta molto partecipato. A rispondere alle domande dei cittadini il consigliere delegato alla Mobilità di Città Metropolitana Marco Griguolo. La critica principale mossa è stata relativa alla mancanza di comunicazione iniziale che ha causato l’impossibilità dei cittadini di far sentire la propria voce se non a giochi fatti, come ad esempio nel caso del, considerato pericoloso nei tratti frequentati dai pedoni, al quale non si può più porre rimedio.