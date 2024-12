Lettera43.it - Il tribunale di Milano pronuncia la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez

ta latradaldi. La decisione presa dai giudici ha confermato quanto concordato dai due con il ricorso depositato dal mese di novembre. L’imprenditrice digitale non avrà nessun assegno di mantenimento, mentre il cantante pagherà interamente le rette delle scuole ai due figli. L’accordo riguardava anche l’esposizione social dei bambini: gli ex coniugi dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione prima di postare foto e video. Gli avvocati di, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, hanno confermato all’Ansa che «nei prossimi sei mesi saràto anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli»Articolo completo: Ildilatradal blog Lettera43