Il documento dei soldi venezuelani al M5s era falso

Secondo un articolo del 15 giugno 2020 del quotidiano spagnolo Abc, ancora online per gli utenti premium, il governo venezuelano avrebbe finanziato il Movimento 5 Stelle. A sostegno della narrazione, il giornalista investigativo Marcos García Rey aveva reso pubblico unufficiale governativo che proverebbe tale finanziamento. Lo stesso giorno, poche ore dopo la pubblicazione della testata spagnola, Open aveva messo in dubbio la presunta prova contro il Movimento e contro Gianroberto Casaleggio, evidenziando in un articolo di verifica i grossolani errori riportati, a partire dal timbro. Dopo una prima condanna per diffamazione nel 2023, confermata in appello il 12 giugno 2024, la sentenza è ormai definitiva, essendo scaduti i termini per il ricorso in Cassazione. Il, alla fine, era, confermando la nostra analisi del 2020.