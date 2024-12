Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Lask, le pagelle viola. Sottil si esalta, Richardson si sblocca

Martinelli 6,5 - Debutto europeo dal dolce sapore per il portiere che si mette subito in evidenza uscendo a valanga su Entrup, salvandosi anche con la traversa. Per il resto una partita tutto sommato tranquilla. Avanti così. Kayode 6 - Fa subito un erroraccio in avvio che poteva costare il gol del pareggio e questo macchia un po’ una prestazione che alla fine è tutto sommato buona. A parziale scusante la poca confidenza di quest’anno con il campo, visto che sta pagando più che altro la trance agonistica di Dodo. E infatti appena si scuote fornisce il solito dinamismo e spinta offensiva. Senza più rischiare. Martinez Quarta 6,5 - Il Chino torna titolare e con la fascia al braccio. Soprattutto torna nella sua posizione di centrale di difesa. Prestazione concreta: dalle sue parti gli avversari fanno fatica.