Ilfattoquotidiano.it - Caserta, 4 minorenni fermati per il tentato omicidio di un coetaneo: era stato colpito da 12 coltellate

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avevano aggredito alcuni coetanei di origini extracomunitarie, fino ad arrivare aldi uno di loro,con 12e per questo sottoposto a un urgente intervento chirurgico per salvargli la vita. Quattro minori sono statidalla polizia diper l’episodio avvenuto lo scorso mese di ottobre nel centro cittadino di Castel Volturno, nella località “villaggio Coppola”. Il fermo è avvenuto a seguito di un’ordinanza del gip presso il Tribunale per idi Napoli, su richiesta della Procura per i minori. La vittima sottoposta all’intervento chirurgico presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castel Volturno era di nazionalità egiziana. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’evento, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alla raccolta di testimonianze ed a riconoscimenti fotografici.