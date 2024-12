Oasport.it - Basket femminile, esordio playoff con ko per la Geas in EuroCup Women. Vince il Sopron

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa al Palaborsani di Castellanza il match d’andata del primo turno didellae in campo sono scese laSesto San Giovanni e le ungheresi dello. Due formazioni che in stagione regolare hanno dimostrato di equivalersi, con 75 punti in media segnate da entrambe e circa 60 subiti. Ecco come è andata.Partono forte le ospiti, che con due triple di Brooks vanno subito avanti 2-8, ma è Gwathmey a rispondere e riportare subito lavicina. Lombarde che sono comunque sempre obbligate a inseguire, con ilche riallunga e servono più di 8 minuti prima che il canestro di Spreafico chiuda la rimonta per le milanesi. E quasi sulla sirena la tripla di Gina Marie Conti vale il +3 eche va al primo stop sul 19-16.Un canestro di Gustavsson vale il +5 a inizio secondo quarto, ma questa volta sono le ungheresi a rispondere e restare in scia alla squadra di Sesto San Giovanni.